Kleinkindbetreuung in Flandern: Untersuchungsausschuss geht hart ins Gericht mit Familienbund

Der Untersuchungsausschuss im Landesparlament über die Sicherheitsproblematik bei der Kleinkindbetreuung ist in seinem Abschlussbericht sehr kritisch für den flämischen Familienbund. Der Ausschuss war nach dem Tod eines Babys in einer Kinderkrippe in Mariakerke (Gent) im Februar eingesetzt worden. Trotz der harschen Kritik an ihrer Behörde darf Katrien Verhegge den flämischen Familienbund auch in Zukunft leiten.