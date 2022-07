Sint-Jans-Molenbeek führt Steuer von 5.600 Euro pro Scannerkasse in Supermärkten ein

Eine Scannerkasse ist ein Gerät, an dem die Kunden ihre Einkäufe scannen und bezahlen können. Laut Bürgermeisterin Catherine Moureaux (frankophone Sozialisten, PS) hat die Einführung von Scannerkassen Auswirkungen auf die Beschäftigung, da der Kunde Aufgaben übernimmt, die früher dem Personal vorbehalten waren. "Außerdem lässt sich nicht leugnen, dass diese ausschließlich von Supermärkten eingerichteten Systeme den sozialen Zusammenhalt in Vierteln beeinträchtigen, in denen viele ältere Menschen leben, da es keinen Kontakt zwischen Kunden und Mitarbeitern gibt.”

Der für die kommunalen Finanzen zuständige Stadtrat wies darauf hin, dass Sint-Jans-Molenbeek in dieser für sie und die meisten anderen Brüsseler Gemeinden schwierigen Haushaltslage ihre Mittel "diversifiziert" habe. "Diese neue Steuer ist Teil dieses Ansatzes. Wir haben auch eine Steuer auf professionelle Filmaufnahmen eingeführt und die Steuer auf Werbung im öffentlichen Raum reformiert", sagte der Stadtrat.