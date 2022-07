Terrorismusprozess in Brüssel: Abdeslam wird aus französischem Gefängnis an Belgien überstellt

Abdeslam wurde am Mittwochmorgen von einem Sonderkommando der französischen Gendarmerie aus der Haftanstalt von Fleury-Mérogis geholt und zu einem Flughafen gebracht, von wo aus der in Frankreich zu lebenslanger Haft verurteilte Terrorist nach Belgien geflogen wurde.

Der belgische Prozess nach dem Anschlag auf dem Flughafen von Zaventem und in der U-Bahnstation Maalbeek am 22. März 2016, bei denen 32 Menschen getötet wurden, beginnt am 12. September.

Aus Sicherheitsgründen findet der Prozess nicht im Brüsseler Justizpalast statt, sondern in den ehemaligen NATO-Räumlichkeiten in Evere. Die Gerichtsverhandlungen können sechs bis acht Monate dauern, hieß es am Dienstag in einer Erklärung der Bundesstaatsanwaltschaft.

Am 29. Juni war der 32-jährige Salah Abdeslam nach fast zehn Monaten eines "historischen" Prozesses vom Schwurgericht in Paris wegen seiner Rolle bei den Anschlägen vom 13. November 2015 in Paris und Saint-Denis zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, die nicht verkürzt werden kann.