Das CCN-Gebäude am Nord-Bahnhof wird abgerissen und das Viertel neugestaltet - Der alte Bahnhof wird wieder sichtbar

Wenn das Kommunikationszentrum Nord (CCN), dass direkt an den Brüsseler Nord-Bahnhof angebaut wurde, abgerissen und neugestaltet wird, dann wird die Fassade des historischen Nord-Bahnhofs wieder zum Vorschein kommen und in seiner Ehre wieder hergestellt. An der Stelle des CCN sollen vier neue Türme entstehen und das gesamte Umfeld des Bahnhofs wird umgestaltet.