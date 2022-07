Ein Jahr nach der Jahrhundertflut in Belgien: König Philippe nimmt an der Gedenkfeier teil

König Philippe, Königin Mathilde, Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) und der wallonische Ministerpräsident Elio Di Rupo (PS) haben am Donnerstag, am Jahrestag der Jahrhundertflut im Weser- und im Ourthe-Tal in der Provinz Lüttich an den Gedenkveranstaltungen teilgenommen. Dabei sprachen sie auch mit vielen Betroffenen.