Mehr Geld für Brüssels Polizei: Mittel für Sicherheit und Prävention

Die Brüsseler Polizei wird diese neuen Mittel in erster Linie für mehr Sicherheit innerhalb des Öffentlichen Nahverkehrs, für die Unterstützung der Polizeizonen bei Aufgaben im Zusammenhang mit der Sicherung von EU-Gipfeln in der Hauptstadt und für Investitionen in mehr und bessere Ausrüstungen investieren. Die Polizeizonen erhalten dafür 35 Mio. € aus diesem Topf.

Doch auch die regionale Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB bekommt daraus 3 Mio. €, um damit ebenfalls mehr Sicherheit auf dem Bus-, Straßenbahn- und Metronetz bieten zu können.

5 Mio. € fließen aber auch an die Vereinigung „Transit“, die Drogenabhängige bei ihren Therapien und bei ihrer Resozialisierung zu unterstützen. Dies ist eine Maßnahme in Richtung Prävention gegen Drogenkriminalität. Daraus fließt aber auch ein Teil des Geldes an den kürzlich erst geöffneten Fixerraum für Drogensüchtige der MIVB/STIB, damit diese nicht z.B. in den Wartehäuschen oder den Metrostationen konsumieren.