Pilotprojekt zur Müllvermeidung in Bredene am Strand: Dosen- und Flaschenpfand an den Beachbars

Am Strand von Bredene befinden sich drei Beachbars, an denen die Badegäste auch Getränke zum Mittnehmen erwerben können. Wer jetzt eine dort gekaufte Dose oder Plastikflasche dorthin zurückbringt, der bekommt 20 Eurocent zurück. Dies gilt aber nur für hier erworbene Dosen und Flaschen, denn diese tragen einen entsprechenden Sticker (Foto oben).

Bredenes Bürgermeister Steve Vandenberghe (Vooruit) will damit etwas gegen den wilden Müll am Strand unternehmen. Seine Gemeinde ist die erste belgische Kommune, die ein solches Experiment macht. Bürgermeister Vandenberghe, der für die flämischen Sozialisten auch im Landesparlament sitzt, fördert schon lange ein Dosen- und Flaschenpfand in Flandern: „Mit den Resultaten unseres Projektes wollen wir den Nutzen eines solchen Pfandgeldes auf Plastikflaschen zeigen. Wir wollen der flämischen Regierung ein Signal geben, dass dies die einzige Manier ist, den wilden Müll zu reduzieren.“

Die Betreiber der Beachbars am Strand von Bredene stehen hinter dem Pilotprojekt. Dort heißt es: „Im Sommer sehen wir täglich viele Dosen und Flaschen, die im Sand liegenbleiben. Wir hoffen, dass der Strand dank dieses Projekts sauberer wird.“ Dies werde viele Besucher dazu anregen, ihre leeren Dosen und Flaschen zurückzubringen. Doch was mit den leeren Getränkeflaschen- und dosen passiert, die die Leute selbst mit an den Strand bringen, ist eine andere Frage.