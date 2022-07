Premierminister De Croo empfängt Familie des im Iran inhaftierten Belgiers

Der 41-jährige Mitarbeiter einer Hilfsorganisation war am 24. Februar in der iranischen Hauptstadt Teheran festgenommen worden und sitzt seitdem in Haft. An dem Treffen mit De Croo und Van Quickenborne am Mittwoch nahmen die Mutter und Schwester von Vandecasteele sowie ein guter Freund von ihm teil.

Die Gäste bedankten sich bei den Gastgebern für die Unterstützung, die sie seit dem 24. Februar von der belgischen Regierung erhalten hätten. Gleichzeitig baten sie darum alles zu tun, damit Vandecasteele so schnell wie möglich freigelassen werde. „Die Situation ist nicht mehr auszuhalten, weder für uns, noch für ihn“, sagte die Schwester des Inhaftierten.

Dem NGO-Mitarbeiter wird im Iran unter anderem Spionage vorgeworfen. Nach Aussage seiner Schwester trifft dieser Vorwurf nicht zu.

Im belgischen Parlament wird zurzeit ein Gesetz vorbereitet, dass einen Häftlingsaustausch zwischen dem Iran und Belgien ermöglichen soll. In Belgien sitzt ein wegen eines geplanten Terroranschlags verurteilter Iraner im Gefängnis. Beobachter vermuten, dass dieser gegen Vandecasteele nach Verabschiedung des neuen Gesetzes ausgetauscht werden soll.