Überreste von Menschen und Tieren auf dem Schlachtfeld von Waterloo entdeckt

Veteranen beteiligt

Die Ausgrabungen werden von Tony Pollart von der Universität Glasgow geleitet. Wo die Leichen der tausenden Gefallenen, vielleicht bis zu 20.000, dieser Schlacht aber hingekommen sind, bleibt eine ungeklärte Frage. Wurden sie wieder ausgegraben und in ihre Heimatländer gebracht? Liegen sie noch hier irgendwo?

Fast jeden Sommer suchen die Forscher nach Hinweisen auf alles, was mit dieser Schlacht zu tun hat. Daran beteiligen sich übrigens auch britische und niederländische Kriegsveteranen aus den Organisationen „Waterloo Uncovered“ und „Recovery on the Battlefield“ in einem Projekt, das dabei helfen soll, posttraumatische Folgen von harten Einsätzen zu verarbeiten.