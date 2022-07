Vertrauenszentren in Flandern und Brüssel erhielten 2021 Hinweise zu 10.000 Missbrauchsfällen von Kindern

Noch nie erhielten die Vertrauenszentrum für Kindesmisshandlung so viele Hinweise auf Missbrauch, wie im vergangenen Jahr. Dabei handelte es sich um 7.535 Meldungen zu insgesamt 10.070 Kindern in Flandern und Brüssel. Das entspricht einem Anstieg um 5 % im Vergleich zu 2020 und ist die höchste je gemeldete Zahl an solchen Vorgängen.