Abgeordneter Van Langenhove und andere Rechtsextreme wegen Hassdelikten vor Gericht

Unia (Zentrum für Chancengleichheit und Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus), die Menschenrechtsliga, UGent, Jihad Van Puymbroeck und der ehrenamtliche Richter Henri Heimans haben in dem Fall eine Zivilklage eingereicht. Das Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern hat sich als Zivilpartei zurückgezogen.

Toon De Schepper, der Anwalt von Heimans, sagt, er hätte es lieber gesehen, wenn Van Langenhove als Gründer der Facebook- und Discord-Gruppen ebenfalls wegen Negationismus angezeigt worden wäre.

Fünf Mitglieder des rechtsextremen Jugendvereins Schild & Vrienden werden nicht an das Strafgericht verwiesen, sondern erhalten einen Aufschub der Vollstreckung. Das bedeutet, dass die der Sachverhalt zwar als erwiesen angesehen wird, die Angeklagten aber nicht strafrechtlich verfolgt werden. "Einige der Verdächtigen waren sehr jung und befinden sich jetzt in einem anderen Lebensabschnitt. Ich glaube, das Gericht war der Ansicht, dass es etwas unverhältnismäßig wäre, sie in einen riesigen Medienprozess hineinzuziehen, während es sich bei einigen um eine einmalige Dummheit handelte”, so Rechtsanwalt De Schepper, der unterstreicht, dass das Gericht den Prozess mit den Personen zu führen, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Alle anderen wurden jetzt aussortiert und sind mit der Suspendierung davongekommen.