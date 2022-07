Ex-RTBF-Nachrichtensprecherin Hadja Lahbib wird neue belgische Außenministerin

Hadja Lahbib wurde in Boussu, im ehemaligen Steinkohlerevier Borinage, geboren. Sie hat einen Abschluss in Journalismus und Kommunikation von der Université Libre de Bruxelles (ULB) und hat jahrelang für den französischsprachigen öffentlichen Rundfunk RTBF als Journalistin und Reporterin gearbeitet. Zunächst wurde sie oft nach Afghanistan und in den Nahen Osten geschickt, später war sie 20 Jahre lang Nachrichtensprecherin im Fernsehen.

Beim Sender Arte Belgique war sie Moderatorin der Kultursendung Quai des Belges/Vlaamse Kaai.

David Clarinval, der bereits vor einigen Monaten die Nachfolge von Sophie Wilmès als stellvertretender Premierminister für die MR angetreten hatte, wird dieses Amt bis zum Ende der Legislaturperiode ausüben.