Haftbefehl gegen ehemalige Kinderkrippenleiterin in Mariakerke verlängert

Die ehemalige Leiterin der Kinderkrippe 't Sloeberhuisje in Mariakerke (Provinz Westflandern) bleibt in Haft. Das hat die Ratskammer in Gent am Freitag entschieden. Sie wird im Zusammenhang mit dem Tod eines sechs Monate alten Kindes verdächtigt, das in ihrer Obhut war.