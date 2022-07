Regierung schnürt Energiepaket, um Belgien über den Winter zu bringen

Die belgische Energieministerin Tinne Van der Straeten (flämische Grünen, Groen) will den Atomreaktor Tihange 2 länger als geplant in Betrieb halten. Das ist eine der Maßnahmen aus dem Winterplan der Bundesregierung, mit dem sie die Energieversorgung im nächsten Winter sicherstellen will. Die belgische Energieversorgung ist relativ sicher, aber Deutschland und Frankreich könnten Probleme bekommen. In diesem Fall will Belgien helfen können.