Sophie Wilmès tritt wegen der Krankheit ihres Mannes endgültig als Außenministerin zurück

"Die Krankheit meines Mannes wird ein schwerer Kampf, den ich an seiner Seite und an der Seite unserer Kinder führen möchte. Meine Aufgaben in der Regierung erlauben mir dies jedoch nicht", sagte Wilmès in einer Presseerklärung: "Ich danke von ganzem Herzen den vielen Menschen aus der ganzen Gesellschaft, die uns unterstützt haben und dies auch weiterhin tun."

"Ich danke auch dem Premierminister und meinen Kollegen auf Bundesebene, die während meiner Abwesenheit für Kontinuität gesorgt haben. Ihnen, meinen Nachfolgern und der gesamten Regierung wünsche ich Erfolg und Durchhaltevermögen, um die Projekte und Reformen, die unser Land so dringend braucht, zu verwirklichen."