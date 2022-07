Staatssekretärin Eva De Bleeker fordert strengere Kontrolle der öffentlichen Finanzen

Wenn die belgische Regierung so weitermacht, droht das Haushaltsdefizit in diesem Jahr tatsächlich bei 5,1 Prozent des BIP zu liegen, was etwa 28 Milliarden Euro entspricht, wie verschiedene Medien am Freitagmorgen berichteten. Bis 2023 würde es auf 4,6 Prozent sinken, bevor das Defizit des Staatshaushaltes in den Folgejahren aufgrund der Sozialausgaben wieder ansteigen würde. Die Schuldenrate würde bis 2027 auf 116 % steigen.