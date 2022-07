Am Samstag beginnt das Dance-Music-Festival Tomorrowland - oder zumindest das erste von drei Wochenenden in diesem Jahr. Nach zwei Jahren Corona kommt in diesem Jahr ein drittes Wochenende hinzu. Das Festival lockt Hundertausende Besucher aus aller Welt nach Boom (Provinz Antwerpen). Die Veranstalter haben rund 130 Partyflüge organisiert bei denen alles, trotz der Krise im Flugsektor, reibungslos verlaufen ist.