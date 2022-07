Feinstaub in der Luft in ganz Europa gemessen: nur zwei belgische Städte unter den Top 50

Die belgischen Städte, und insbesondere die flämischen, liegen bei der Feinstaubbelastung im europäischen Mittelfeld. Das geht aus Daten der Europäischen Umweltagentur hervor. Die beste Luftqualität wurde demnach in Lüttich und in Namur gemessen. Der Bericht enthält auch eine gute Nachricht: Die Stickstoffemissionen in Belgien sind in den letzten dreißig Jahren stark zurückgegangen.