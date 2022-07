Flandern will Zuschüsse in Millionenhöhe für große Solaranlagen kürzen

Ministerin Demir betont, dass kleine Familienbetriebe nicht betroffen sind: "Das Dekret fokussiert sich auf große Solaranlagen aus der Zeit vor 2013. Konkret handelt es sich um Photovoltaikparks, für die der Eigentümer über einen Zeitraum von drei Jahren mehr als 200.000 Euro an Subventionen kassiert hat.

Dies betrifft etwa 1.200 Anlagen von etwa 200 Investoren. Demir argumentiert, dass aufgrund dieses Dekrets in den nächsten zehn Jahren 1,2 Milliarden Euro weniger an Subventionen ausgezahlt werden. Demir möchte diesen Betrag in seiner Gesamtheit verwenden, um die Kosten der Stromrechnung zu lindern.

Der Dekretentwurf wird noch vom Staatsrat geprüft werden. Energieministerin Demir ist sich darüber im Klaren, dass das Dekret höchstwahrscheinlich angefochten wird.

Allerdings fühlt sich Demir auch durch die Tatsache bestärkt, dass der Staatsrat bereits entschieden hat, dass eine Unterscheidung zwischen großen und kleinen Anlagen gerechtfertigt ist.