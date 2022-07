Neue Studie über Alkohol: keine positiven Auswirkungen auf die Gesundheit von Leuten unter 40

Forscher der University of Washington in Seattle haben eine neue groß angelegte Studie über die Auswirkungen von Alkohol auf unsere Gesundheit durchgeführt. Sie haben ihre Ergebnisse am Freitag in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht.

Es ist die erste groß angelegte Studie über die Auswirkungen von Alkohol, die Wohnort, Alter und Geschlecht berücksichtigt. Eine der bemerkenswertesten Erkenntnisse ist, dass Alkoholkonsum für Leute unter 40 Jahren keine positiven Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Männer in dieser Altersgruppe haben ein höheres Risiko für gesundheitliche Probleme, weil sie häufiger und in größeren Mengen trinken als Frauen.

Für die Studie sammelten die Forscher Daten aus 204 Ländern für den Zeitraum zwischen 1990 und 2020. Daraus geht hervor, dass im Jahr 2020 rund 1,34 Milliarden Menschen übermäßig Alkohol konsumiert haben (mehr als 1 Milliarde Männer und etwa 300 Millionen Frauen). Weltweit waren die alkoholbedingten Risiken bei Männern zwischen 15 und 39 Jahren am höchsten.