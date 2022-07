Thermometer klettert am Dienstag auf 39 Grad

Am Samstag ergibt sich ein gemischtes Wetterbild, wobei sich im Norden und Nordwesten Sonnenschein mit bewölkten Abschnitten abwechselt. Am Nachmittag werden Quellwolken und Temperaturen im Inland bis 26 Grad erwartet.



Am Sonntag wird es heißer und ist es nur vereinzelt bewölkt. An der Küste werden 26 Grad vorausgesagt, im Landesinnern bis zu 29 Grad.

Am Montag bleibt es sonnig, einige Kumuluswolken ausgenommen, mit Höchsttemperaturen von 34 Grad im Landesinneren.

Am Dienstag werden für das Landesinnere Höchstwerte von 38 Grad vorhergesagt, wobei an einigen Orten bis zu 39 Grad möglich sind. In der Nacht können sich örtliche Gewitter bilden.