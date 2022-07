Tödliche Schießerei in Antwerpen: Täter noch auf der Flucht, Opfer vermutlich Niederländer

"Nach unseren Informationen handelt es sich um einen 42-jährigen Niederländer, der der niederländischen Polizei wegen zahlreicher Drogendelikte bekannt ist", sagte Gerichtsreporter Joris Van Der Aa im Gespräch mit der VRT-NWS-Redaktion: "Eigentlich ein Berufsverbrecher, ein Mann, der schon seit einiger Zeit im Drogenhandel tätig ist."

"Die Schießerei ereignete sich vor einem Gebäude, das einem Angehörigen einer stadtbekannten Familie gehört, die man in Antwerpen 'The Turtles' nennt", weiß Van Der Aa: "Es handelt sich um eine Familie, die in der Vergangenheit mit der Einfuhr von Kokain in den Hafen von Antwerpen in Verbindung gebracht wurde. "