Zum ersten Mal seit drei Jahren finden die Gentse Feesten wieder statt

Am Freitag hat Gent (Provinz Ostflandern) offiziell ihre traditionell alle Jahre stattfindenden Gentse Feesten eröffnet. Bürgermeister Mathias De Clercq (Open VLD) hat den Rathausschlüssel für die nächsten zehn Tage (15. bis 24. Juli) an den Gentse-Feesten-Bürgermeister Bram Van Braeckevelt übergeben. Es sind rund 3.000 Aktivitäten geplant, viele davon kostenlos. Gent erwartet in diesem Jahr sogar bis zu zwei Millionen Besucher.