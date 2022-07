Ab Montag 2 Tage Extremhitze: Läden schließen früher, weniger Trams und Züge

Nach Angaben des flämischen Bäckerverbands werden viele Bäckereien am Montag und Dienstag früher schließen. Auch das Angebot wird begrenzt. Die Arbeit in der Nähe der Backöfen kombiniert mit extremen Temperaturen ist sehr mühevoll. Der Verband befürchtet auch, dass viele Kunden während der heißesten Stunden des Tages einfach wegbleiben.

Der Verband der Metzger und Delikatessenläden rät seinen Mitgliedern, Metzger und Gastronomen, die Mittagspause zu verlängern. Nach Angaben des Verbands bleiben die Kunden in den heißesten Stunden des Tages ohnehin weg. Eine längere Mittagspause bedeutet auch weniger Energieverbrauch und ist besser für die Qualität der Fleischprodukte.

Hier und da bleiben die Blumengeschäfte geschlossen.

Am Dienstag hat die NMBS/SNCB 34 Züge in der Hauptverkehrszeit gestrichen.

In Antwerpen wird der flämische öffentliche Verkehrsbetrieb De Lijn am Montag und Dienstag auf Tramlinien, die mit älteren Fahrzeugen betrieben werden, den Verkehr einstellen. Davon betroffen sind die Linien 11 (Berchem-Melkmarkt), 4 (Hoboken-Groenplaats-Silsburg), 7 (Mortsel-Eilandje) und 24 (Havenhuis-Silsburg). An der Küste und in Gent, wo nur moderne Straßenbahnen fahren, werden keine Probleme erwartet.

Vielerorts, u. a. in Antwerpen, wird die Hausmüllabfuhr um eine Stunde vorverlegt.

Die Interregionale Umweltbehörde rechnet für morgen Nachmittag und Dienstag mit einer Überschreitung des Ozongrenzwertes. In diesem Fall ist es besser, keine großen körperlichen Anstrengungen zu unternehmen.

Auf jeden Fall hat das belgische Wetteramt für morgen und übermorgen Code Orange angekündigt. Ausgenommen davon am Montag sind die Küste (grüner Code) und die Provinzen Namur und Lüttich (gelber Code).