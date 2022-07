Belgien kauft zusätzlich 30.000 Impfstoffdosen gegen Affenpocken

Seit Anfang Mai hat sich das Affenpockenvirus in Europa und darüber hinaus weiter verbreitet. In Belgien wurde die erste Infektion Ende Mai festgestellt. Inzwischen wurde die Virusinfektion bei 224 Männern zwischen 20 und 62 Jahren (nach den jüngsten Zahlen des Gesundheitsinstituts Sciensano) diagnostiziert. "Wir haben das Affenpockenproblem nicht im Griff", warnte der Virologe Marc Van Ranst (KU Leuven) am vergangenen Mittwoch.