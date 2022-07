Leiche eines 53-jährigen Mannes in einem Kanal in Gent entdeckt

Am Lousbergskaai in Gent wurde am Sonntagmorgen der leblose Körper eines Mannes aus dem Wasser gezogen. Die Umstände sind noch unbekannt, aber die Staatsanwaltschaft vermutet einen verdächtigen Todesfall.

Der Leiche war gegen 8 Uhr am Sonntagmorgen von einem Passanten bemerkt worden. Er verständigte sofort den Notdienst, doch für das Opfer kam jede Hilfe zu spät.

Der Untersuchungsrichter, der Gerichtsmediziner und die Spurensicherung waren vor Ort. Die Polizei untersucht auch Bilder von Überwachungskameras. In Gent haben am Freitagabend die zehntägigen Gentse Feesten begonnen haben. Die Stadt erwartet rund 2 Millionen Besucher.