Mann aus Zutendaal stirbt in einem Haus, danach entdeckt die Polizei ein Drogenlabor im Keller

Ein 39-jähriger Mann aus Zutendaal (Provinz Limburg) ist am Samstag gestorben, nachdem er sich in einem Haus in der Dorpsstraat in Zutendaal unwohl fühlte. Bei der Hausdurchsuchung hat die örtliche Polizei im Keller ein Drogenlabor entdeckt, wie die Limburger Staatsanwaltschaft bestätigte.