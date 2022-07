Rentenreform: Die Regierung kommt nicht auf einen gemeinsamen Nenner

Die Parteien streiten nach wie vor über den Zugang zur Mindestrente und über die erforderlichen effektiven Arbeitsjahre für die Frührente sowie darüber, was unter effektiver Arbeit zu verstehen ist, d. h. die Frage der mit Arbeit gleichgestellten Zeiten der Inaktivität. Im Laufe der Woche haben die flämischen Sozialdemokraten verlauten lassen, dass sie auch ohne Abkommen über die Rentenreform leben kann, nach dem Motto: Besser kein Abkommen als ein schlechtes Abkommen.

Am Donnerstag erklärte die zuständige Rentenministerin Karine Lalieux (frankophone Sozialisten, PS, Foto oben) in der Kammer ihre Entschlossenheit: "Wenn ich durch meine Position zur neuen Madame Non werde, weil ich diese erworbenen Rechte der Arbeitnehmer verteidige, werde ich diesen Spitznamen mit großem Stolz tragen.