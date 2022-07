Tomorrowland: Hunderte lassen sich Tattoo stechen, Dimitri Vegas & Like Mike ehren verstorbenen Vater

Abgesehen von der Musik gab es am zweiten Tag des Tomorrowland-Festivals (das beste Dance-Music-Festival, so DJs und Fans einhellig) der Welt eine Menge zu erleben. Sowohl auf dem Dreamville-Campingplatz als auch auf dem Festivalgelände gibt es ein Tattoo-Studio, in dem sich Hunderte von Festivalbesuchern ein dauerhaftes Andenken an das Festival auf ihrem Körper verewigen lassen. Tag 2 des Tomorrowland wurde von mehreren belgischen DJ-Größen geprägt: Regi, Netsky und Dimitri Vegas & Like Mike. Die beiden Letzteren schafften es sogar, die rund 40.000 Festivalbesucher auf der Hauptbühne für einen Moment zum Schweigen zu bringen.