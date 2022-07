Bashir Abdi gewinnt Bronze im Marathon bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften.

Am Ende der 42,195 km langen Strecke wurde Abdi, Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele von Tokio im letzten Jahr, nur von den Äthiopiern Tamirat Tola, der in 2:05:37 Stunden einen neuen Rekord aufstellte und Weltmeister wurde, und Mosinet Geremew (2:06:44 Stunden für die Silbermedaille) übertroffen.

Für den 33-jährigen Profiläufer aus Gent ist es die dritte Medaille bei einer großen Meisterschaft nach Silber bei der EM in Berlin über 10.000 m im Jahr 2018 und Bronze im Marathon bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr.

Bashir Abdi war erst in letzter Minute in Eugene dazugekommen, nachdem er wegen eines positiven Corona-Tests in Quarantäne musste. Er hatte sich höchstens eine Top-30-Platzierung erhofft.