Erneut Sprengsatz auf Snackbar in Borgerhout: 18-Jähriger festgenommen

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist erneut ein Anschlag auf eine Snackbar an derselben Adresse wie in den Tagen zuvor verübt worden. Diesmal wurde ein Sprengsatz auf das Gebäude im Antwerpener Stadtteil Borgerhout geworfen. Ein 18-jähriger Mann wurde kurz danach in der Nachbarschaft festgenommen.