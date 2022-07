Montag und Dienstag ist mit hohen Ozonwerten zu rechnen

Die höchste Ozonkonzentration pro Stunde wurde am Sonntag in Gent um 17.00 Uhr mit 181 µg/m3 erfasst und übertraf damit den europäischen Grenzwert, ab dem die Bevölkerung gewarnt werden muss. In der Wallonie wurde die höchste Ozonkonzentration in Engis mit 145 µg/m3 gemessen, während in Brüssel in Ukkel 115 µg/m3 gemessen wurden.