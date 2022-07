Zwei Wasserleichen binnen zwei Tagen in Gent

Am Montagvormittag ist eine weitere Leiche aus einem Kanal in Gent am Houtdok gezogen worden. Die Todesursache ist noch unklar. Es steht auch nicht fest, ob es einen Zusammenhang mit den Gentse Feesten gibt, die am Freitag begonnen haben. Am Sonntagmorgen war ein toter Mann am Genter Lousbergkaai im Wasser gefunden worden.