Belgische Regierung erzielt Einigung über Rentenreform

Ein neuer Rentenbonus wird eingeführt, um Arbeitnehmern einen Anreiz zu geben, nicht vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Die genaue Höhe dieses Bonus wird auf der Grundlage einer Haushaltsanalyse festgelegt, die in den nächsten Wochen vom Planungsbüro durchgeführt wird. Im Gespräch ist ein Bonus von 300 bis 500 Euro netto pro zusätzlichem Jahr für Personen, die bis zu drei Jahre nach dem Zeitpunkt des Vorruhestands weiterarbeiten. "Das wäre in etwa ein dreizehnter Monat", sagte der liberale Regierungschef.

Eines der Ziele der Rentenreform in Belgien war der Abbau von Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Dieses Ziel sei damit erreicht, dass die Renten von Personen, die in der Vergangenheit in Teilzeit gearbeitet haben - häufig Frauen - angehoben werden.

Pensionsministerin Lalieux, die bei den Verhandlungen auf viele Kompromissvorschläge mit Nein antwortete und ihre Koalitionspartner zur Weißglut trieb, betonte, dass das endgültige Abkommen sowohl die Beschäftigung als auch die Frauen unterstütze: "Nach der Erhöhung der Mindestrente auf 1.630 Euro netto im Jahr 2024 wird die Rentenreform um zwei positive Maßnahmen erweitert, einen vorteilhaften Bonus und eine Aufwertung der Teilzeitarbeit bei der Berechnung der Mindestrente, was die Kaufkraft von Arbeitnehmern und Frauen erhöhen wird.”