Code Rot wegen Bruthitze in den Provinzen Westflandern und Hennegau - erweitert auf Limburg

Code Rot gilt seit Mitternacht und für 24 Stunden in Westflandern und Hennegau, weil es dort höchstwahrscheinlich bis zu 40 Grad warm wird, so das KMI. Im Nachmittag wurde Code Rot auf die Provinz Limburg im Osten erweitert.

Am Dienstagabend und in der Nacht wird die Hitze nur sehr langsam sinken, mit einem zunächst klaren bis leicht bewölkten Himmel. In der zweiten Nachthälfte werden von Frankreich aus Wolken aufziehen. Am frühen Morgen können vereinzelte gewittrige Schauer auftreten. Die Nacht wird wieder sehr mild mit Tiefstwerten von 18 bis 22 Grad.

Am Mittwoch, wechselhaftes bewölktes Wetter mit einigen Schauern und Gewitter. Die Temperaturen sinken und liegen an der Küste und in den Ardennen bei 23 Grad. In den Kempen und in den Städten können es 27 oder 28 Grad werden.

Am Donnerstag sind die Wolkenfelder anfangs noch recht zahlreich und können einen lokalen Regenschauer auslösen. Danach werden die Auflockerungen allmählich größer. Es wird kühler mit Höchstwerten von 21 Grad in der Küstenregion bis 26 Grad in Belgisch-Lothringen.

Ab Freitag wird es sonnig und am Wochenende wird es wieder wärmer.