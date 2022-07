Frauenfußball-WM: Red Flames besiegen Italien und ziehen ins Viertelfinale

Mit ihrem 0:1 Sieg über Italien haben die Red Flames am Montagabend in Manchester das Viertelfinale der Frauenfußball-EM erreicht. Durch ein Tor von De Caigny (49.) erzielte die Frauen-Nationalmannschaft das beste Ergebnis ihrer Geschichte bei diesem Turnier. Am Freitag treten die Fußballerinnen gegen Schweden im Kampf um einen Platz im Halbfinale an.