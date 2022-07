Leichtathletik-WM: Nafi Thiam gewinnt die Goldmedaille im Siebenkampf

Am Sonntag begann Nafi Thiam ihren Wettkampf mit einer Verbesserung ihrer persönlichen Bestleistung über 100 Meter Hürden um 13 Hundertstelsekunden (13,21). Im Hochsprung bestätigte sie ihre Leistung und sprang über 1,95 m (Vorsprung von fast 200 Punkten auf Vetter).

Die 29-jährige Niederländerin (Foto weiter unten) holte mit einer neuen persönlichen Bestleistung im Kugelstoßen (16,25 m) fast 80 Punkte auf, während Thiam 15,03 m weit stieß. Vetter holte auch im 800-Meter-Lauf, der letzten Disziplin am Sonntag, auf. Sie musste 1,5 Sekunden schneller laufen als Anouk Vetter. Am Ende war Thiam 7 Sekunden schneller und lief 2:13:00. Thiam holte Gold, Vetter Silber.

Für die Belgierin war die Teilnahme an der WM in Eugene (USA) der zweitbeste Siebenkampf ihrer Karriere: Nach ihren 7.013 Punkten, die sie 2017 in Götzis erzielt hatte, kam Thiam in diesmal auf 6.947 Punkten.

Noor Vidts, die zweite belgische Leichtathletin im Siebenkampf, wurde Fünfte und stellte, genau wie Nafi Thiam, beim 800-Meter-Lauf einen persönlichen Rekord auf.