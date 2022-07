Schwerer Verkehrsunfall wegen Geisterfahrer nach Verfolgungsjagd mit der Polizei auf E40

Am Dienstagmorgen, kurz vor 10 Uhr, ist ein Auto, das von der Polizei verfolgt wurde, auf der E40 bei Sint-Denijs-Westrem Richtung Brüssel in den Gegenverkehr geraten und hat einen schweren Unfall verursacht. Mit dem Auto waren die Tatverdächtigen eines Raubüberfalls auf ein Juweliergeschäft in Harelbeke auf der Flucht. Sie versuchten, der Polizei zu entkommen, indem sie mit hoher Geschwindigkeit auf der E17 nach Gent und dann auf der E40 zunächst in Richtung Küste fuhren.