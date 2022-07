Große Hitze ist vorbei, Warnung vor Regen und Sturm

Gerade am Vormittag kann es örtlich auch zum Teil zu heftigen Unwettern kommen. Gegen Mittag soll sich das Wetter überall beruhigen und der Himmel aufklären, bevor es gegen Abend wieder ungemütlich werden kann. Das Regengebiet, was dann erwartet wird, soll heftiger sein als das von heute Vormittag. An manchen Orten erwarten die Meteorologen vom Königlichen Meteorologischen Institut (KMI) Niederschlagsmengen von bis zu 30 Millimeter. Das KMI hat die Unwetteralarmstufe für heute Abend auf gelb gestellt. Die Notrufnummer 1722 für nicht dringende Feuerwehreinsätze ist aktiviert.

Die Temperaturen sollen heute zwischen 23 Grad an der Küste und 29 Grad in Kempen liegen.