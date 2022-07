Reisende sitzen stundenlang in überhitztem Thalys fest

Rund 750 Menschen, die mit dem Zug von Paris nach Brüssel fahren wollten, mussten nach einem Defekt an ihrem Zug am Dienstagabend stundenlang in überhitzten Wagen ausharren. Die Belüftungs- und Klimaanlage im Thalys war ausgefallen, Türen und Fenster ließen sich nicht öffnen.