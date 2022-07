Tour de France: Wout van Aert gewinnt vorzeitig das grüne Trikot

Nur noch eine Aufgabe kann verhindern, dass van Aert am Sonntag in Paris als Gewinner des grünen Trikots der Frankreichrundfahrt 2022 in die Tour-Annalen eingehen wird. In einem Zwischenspringt Richtung Peyragudes in den Pyrenäen belegte van Aert den zweiten Platz. Das reichte ihm, um sich bereits jetzt uneinholbar von seinem Verfolger in der Sprintwertung, den Slowenen Tadej Pogacar, abzusetzen.

Der 27-Jährige aus Herentals in der Provinz Antwerpen wird der erste Belgier seit Tom Boonen 2007 sein, der das grüne Trikot bei der Tour de France gewinnt. Es wird dann das 20. Mal in der Tour-Geschichte sein, dass ein Belgier das grüne Trikot am Ende der Rundfahrt tragen wird. Auf Platz zwei dieser Nationenwertung stehen die Franzosen mit neun Siegen in der Zeitfahrerwertung.

Sieger der heutigen Pyrenäenetappe der Tour wurde van Aerts Sprinverfolger Pogacar vor dem dänischen Gesamtführenden Jonas Vingegaard. Als bester Belgier kam heute Dyland Teuns als 20. ins Ziel.