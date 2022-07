Warnung vor giftigen Blaualgen im Seekanal Brüssel-Schelde

Alle Aktivitäten, bei denen Menschen mit dem Wasser aus dem Kanal in Berührung kommen können, sind vorläufig verboten. Das betrifft zum Beispiel Kajak- und Wasserskifahren, aber auch Angeln und die Nutzung des Kanalwassers zum Bewässern von Pflanzen. Schwimmen ist im Kanal grundsätzlich untersagt. Vergnügungsfahrten auf dem Kanal sind dagegen weiter zugelassen.

„Unsere ersten Analysen haben ergeben, dass es sich bei den festgestellten Blaualgen um potenziell giftige Blaualgen handelt“, teilt Carolien Peelaerts von der Binnenwasserbehörde mit. „Die können zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen.“

Blaualgen kommen vor allem bei warmem Wetter und in stehenden Gewässern vor. Sie ähneln gewöhnlichen Algen, sind aber heller in der Farbe. Beim Absterben der Blaualgen werden Giftstoffe freigesetzt, die für Mensch und Tier schädlich sein können. Die Beschwerden beim Menschen reichen von Kopfschmerzen, starken Schwellungen der Augenlider, Schleimhautreizungen, Hautirritationen, Übelkeit, Durchfall bis hin zu Fieber. In schweren Fällen kann es zum Tod führen.

Der Seekanal Brüssel-Schelde ist 28 Kilometer lang und verläuft von Brüssel in nördlicher Richtung über Vilvoorde und Kapelle-op-den-Bos bis nach Willebroek, wo er in der Schelde endet.