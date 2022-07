Nationalfeiertag: „Dynamische“ Parade von Militär, Polizei und Zivilisten vor Königsfamilie

Pünktlich um 16 Uhr begann die Parade im Zentrum von Brüssel. Sie stand dieses Jahr unter dem Motto „Zu Ehren all der Frauen und Männer, die täglich für die Sicherheit unserer Bürger sorgen“. Deshalb nahmen dieses Jahr auch Bürger der Zivilgesellschaft an der Parade teil, die sich durch ihre freiwillige Hilfe in den vergangenen Monaten um die Gesellschaft verdient gemacht hatten.

Die traditionellen Darbietungen von Militär und Bundespolizei gerieten dieses Mal zu einer „dynamischen Demonstration“, wie Beobachter der Parade einschätzten. Die Luftparade wurde wegen zu vieler Wolken am Brüsseler Himmel etwas verkürzt.