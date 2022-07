Nationalfeiertag: Kavallerie der Polizei nimmt doch vollzählig an Parade teil

Die berittenen Polizisten sind unzufrieden, weil sie aus ihrer bisherigen Kaserne in der Brüsseler Stadtgemeinde Etterbeek nach Rebecq südwestlich von Brüssel in Wallonisch-Brabant umziehen sollen. Das bedeutet für viele Mitglieder der Kavallerie eine um rund 40 Kilometer längere Anfahrt zu ihrer Arbeit. Die zusätzlichen Kosten dafür sollen ihnen ein Jahr lang bezahlt werden. Die Reiter verlangen aber, dass diese Kostenzulage dauerhaft wird.

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen hatten gut 40 Reiter vorige Woche damit gedroht, nicht an der Parade am Nationalfeiertag teilzunehmen. Jetzt haben sie ihre Meinung geändert. „Aus Respekt vor Seiner Majestät König Philippe, aus Respekt für unseren Nationalfeiertag und unsere Mitbürger werden wir, die Reiter von der Königlichen Eskorte, bei der Parade anwesend sein“, heißt es in einer Nachricht auf Twitter. „Aber wir vergessen nicht die Verachtung unserer Regierung und unseres Ministers.“