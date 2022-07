Nationalfeiertag: So feiert Brüssel mit dem ganzen Land

Um 10 Uhr starten die Festlichkeiten am heutigen 21. Juli in Brüssel. Der König und die Königin werden in der Kathedrale St. Michael und St. Gudula an einem „Te Deum“ teilnehmen. Gleichzeitig beginnt die Feier im Brüssel Park. Dort, zwischen Föderalparlament und dem Königspalast, werden sich Klein und Groß an verschiedenen Ständen und bei unterschiedlichen Aktivitäten bis 20 Uhr amüsieren und informieren können.

Die große Militär- und Zivilparade beginnt um 16 Uhr. Sie steht dieses Jahr unter dem Motto „Be-Heroes“ (deutsch: Be-Helden), um die zumeist freiwilligen Helfer zu ehren, die in den vergangenen Monaten und Jahren als Fluthelfer tätig waren oder sich für die Aufnahme der Flüchtlinge aus der Ukraine eingesetzt haben. Für die Parade wird die Innenstadt weiträumig für den Autoverkehr gesperrt sein.

Um 21 Uhr wird dann im Jubelpark bei freiem Eintritt ein „Nationalkonzert“ beginnen mit gut einem Dutzend Künstlern der modernen Musikszene Belgiens. Das Konzert soll um 23 Uhr enden, um dem traditionellen Feuerwerk Platz zu machen, das ebenfalls im Jubelpark gezündet wird. Mit diesem Spektakel werden die Feiern zum Nationalfeiertag in Brüssel enden.

Parade, Konzert und Feuerwerk werden auf mehreren TV-Stationen live übertragen.