Neue Kaserne für 1.000 Soldaten soll nach Geraardsbergen kommen

Bis zum Schluss war es offen, ob die neue Kaserne in Geraardsbergen oder in Aalter zwischen Gent und Brügge gebaut werden soll. „In Geraardsbergen gibt es mehr Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit zwischen dem Verteidigungsministerium und lokalen Unternehmen“, begründet Cédric Maes, Sprecher von Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS, frankophone Sozialisten) jetzt die Entscheidung. Auch die Tatsache, dass die Kaserne in Geraardsbergen in der Nähe der Sprachgrenze lieg, habe eine Rolle gespielt.

In Geraardsbergen sind nicht alle froh über diese Entscheidung. „Wir dachten, dass doch Aalter den Zuschlag bekommen würde, weil der dortige Bürgermeister Pieter De Crem (CD&V, flämische Christdemokraten) sich so hartnäckig dafür eingesetzt hat“, sagt enttäuscht Johan Verbrugge, Vorsitzender des Aktionsbündnisses „Rettet den Godsbergkouter“. Auf dem Godsbergkouter soll die Kaserne gebaut werden. Er kündigt an, auch mit rechtlichen Mitteln gegen den Bau der Kaserne vorzugehen.

Die neue Kaserne soll 120 Millionen Euro kosten.