Westhoek: Überschwemmungen nach starkem Regen

Bis zu 90 Liter Niederschlag pro Quadratmeter ergossen sich über Westhoeck. An Teilen der Westküste, in Veurne, Lo-Reninge und Poperinge hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun, um Gebäude vor Überschwemmungen zu schützen. Das gelang in den meisten Fällen.

In Veurne wurde allerding sein Parkhaus überflutet. In den Ortschaften Abele und Watou setzte der Regen Hopfenfelder unter Wasser. Dadurch bildeten sich Schlammlawinen, die sich Richtung Straßen und Gebäude wälzten. Die Feuerwehr konnte die Gefahr durch Sandsäcke bannen.

Pech hatte die Besitzerin des Cafés De Nieuwen Appel am Trappistenweg. Dort kam das Wasser nicht über den Boden, sondern über undichte Stellen im Dach in die Innenräume. Alle Reservierungen für den heutigen Nationalfeiertag musste Inhaberin Marleen Hommez stornieren.