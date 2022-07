Ed Sheeran schmeißt überraschende Karaoke-Party im The Jane in Antwerpen

Der britische Popstar Ed Sheeran, der an diesem Freitag und Samstag im Brüsseler König-Baudouin-Stadion auftritt, war gestern im Antwerpener Sternerestaurant The Jane zu Gast. "Es war der lauteste Tisch im ganzen Restaurant und irgendwann fing er an zu singen. Da waren alle wie aus dem Häuschen”, erzählte Sternekoch Nick Bril dem Regionalsender Radio2 in Antwerpen.