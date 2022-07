Großer Andrang bei den Tall Ships Races in Antwerpen erwartet

An diesem Wochenende werden in Antwerpen zahlreiche Zuschauer zu den Tall Ships Races erwartet. Vom 22. Juli bis zum 25. Juli legen die größten Segelschiffe der Welt im Antwerpener Hafen an. Die Veranstalter, die Stadt und der Hafen Antwerpen-Zeebrugge, erwarten eine halbe Million Zuschauer. Zugleich findet in der Scheldestadt das Bollekesfeest statt. Die Polizei ruft Besucher dringend auf, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zu kommen.