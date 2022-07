Großer Industriebrand in Asse verursacht weithin sichtbare Rauchwolke

Das Feuer brach kurz vor Mittag in einem Unternehmen aus, das Kleidung verarbeitet. "Die Feuerwehr war schnell vor Ort, aber die Rauchentwicklung war wegen der Stoffe massiv", so Bürgermeister Koen Van Elsen (flämische Christdemokraten, CD&V). "Zum Glück war es heute windstill, so dass der Rauch sich nicht in der Nachbarschaft ausbreitete. Das Lagergebäude war relativ neu, so dass keine Gefahr einer Asbestkontamination bestand. Wir haben die Anwohner gebeten, Fenster und Türen vorsichtshalber zu schließen.



Zum Zeitpunkt des Brandes waren vier Mitarbeiter des Unternehmens anwesend. Sie konnten sich jedoch rechtzeitig aus dem Gebäude retten.

Durch den Brand wurden ein angrenzendes Gebäude und das Haus des Eigentümers leicht beschädigt. Die Feuerwehr muss erst die Stoffballen aus dem Gebäude holen, um das Feuer anschließend vollständig löschen zu können. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt.